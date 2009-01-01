خشية من إعلان وقف لإطلاق النار ..نتنياهو يأمر الجيش بتدمير صناعة الأسلحة الإيرانية في غضون 48 ساعة

القدس المحتلة/سما/

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، أوامر عاجلة للجيش الإسرائيلي بتكثيف الضربات الجوية وتدمير "بنية صناعة السلاح" في إيران بشكل واسع خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وذكرت تقارير صحفية، نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز"، أن تعليمات نتنياهو جاءت فور تسلم إسرائيل مسودة مقترح أمريكي مكون من 15 بندا يهدف لإنهاء المواجهة العسكرية.

ويتضمن المقترح الذي نقلته باكستان إلى طهران مطالب محددة تتعلق بالبرنامج النووي، والصواريخ الباليستية، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز أيضا.

وفي تطور مواز، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هدنة مؤقتة لمدة خمسة أيام تشمل وقف استهداف محطات الطاقة والبنية التحتية الحيوية في إيران، وصفها بأنها نتيجة "محادثات مثمرة" مع الجانب الإيراني، رغم نفي طهران وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن حتى الآن.

وتدخل المواجهة العسكرية أسبوعها الرابع، حيث تشير الإحصاءات إلى سقوط أكثر من 1,340 قتيلا في إيران منذ بدء العمليات في 28 شباط الماضي، من بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي المقابل، يواصل الجيش الإسرائيلي، رفع وتيرة الغارات الجوية تنفيذا لمهلة الـ 48 ساعة التي حددها المستوى السياسي، وذلك بانتظار الرد الإيراني الرسمي على المقترح الأمريكي.

وشهدت الأسابيع الأخيرة رشقات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيرة شنتها إيران باتجاه أهداف إسرائيلية وقواعد أمريكية في المنطقة، مما ألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية وعطل خطوط الملاحة والتجارة العالمية بشكل غير مسبوق.