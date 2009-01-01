استشهاد 7 عناصر من الجيش العراقي وإصابة 12 آخرين بضربة على قاعدة عسكرية في محافظة الأنبار

بغداد/وكالات/

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، استشهاد 7 من عناصر الجيش وإصابة 13 آخرين، إثر قصف جوي لمرفق طبي بمنطقة الحبانية التابعة لمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وقالت في بيان: صباح اليوم تعرض مستوصف الحبانية العسكري وشعبة أشغال الحبانية، التابعة لوزارة الدفاع، لـ”ضربة جوية آثمة، أعقبها رمي بمدفع الطائرة”.

وتابعت أن ذلك “أدى إلى استشهاد 7 من مقاتلينا وإصابة 13 آخرين، أثناء تأديتهم واجبهم الوطني والإنساني، هذا ولا يزال البحث جاريا من قبل فرق الإنقاذ داخل مكان الحادث”.

واعتبرت الاستهداف “انتهاكا صارخا وخطيرا لكل القوانين والأعراف الدولية التي تُحرّم استهداف المنشآت الطبية والكوادر العاملة فيها”، و”تصعيدا خطيرا يستوجب الوقف عنده بحزم ومحاسبة الجهات المسؤولة عنه”.

وشددت على أنها “تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على هذا العدوان، وفق الأطر القانونية المعتمدة”.

وحتى الساعة 08:45 ت.غ لم تتبن أي جهة الهجوم، الذي جاء بعد ساعات من إقرار المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي “حق الرد” على أي اعتداء عسكري قد يستهدف مقار التشكيلات الأمنية والقوات المسلحة، وملاحقة المشاركين فيه.

ومع بدء الحرب على إيران، دخلت العديد من الفصائل العراقية التي تنضوي تحت ما تعرف بـ”المقاومة الإسلامية” على خط المواجهة، واستهدفت بعشرات العمليات مواقع أمريكية داخل البلاد وبالمنطقة، وفق بيانات سابقه لها.

وهو الموقف الذي قابلته الولايات المتحدة بقصف مقار تلك الفصائل، بما فيها هيئة “الحشد الشعبي” التي تعد جزءا من المنظومة الأمنية في العراق، إلا أن واشنطن تراها حليفا لطهران.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا على إيران خلف مئات الشهداء أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، ودمارا واسعا، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها “قواعد ومصالح أمريكية” بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.