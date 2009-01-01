الجيش الإيراني يعلن استهداف حاملة الطائرات الأميركية “أبراهام لينكولن” بصواريخ “كروز”..

طهران / وكالات /

أعلن الجيش الإيراني اليوم، الأربعاء، استهداف حاملة الطائرات الأميركية “أبراهام لينكولن” بصواريخ كروز ساحلية، وذلك رداً على العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وقال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الأربعاء، إن البحرية الإيرانية تفرض سيطرة قوية على مضيق هرمز، مشدداً على أن تحركات الحاملة تُرصد بشكل دائم.

وأضاف إيراني أن أي دخول للحاملة ضمن مدى أنظمة الصواريخ الإيرانية سيقابل بهجمات ساحقة تنفذها القوات البحرية، في رسالة تحذير واضحة للولايات المتحدة.

وكان الجيش قد استهدف، الأسبوع الماضي، بالصواريخ، حاملة الطائرات الأميركية “أبراهام لينكولن” وأجبرها على الابتعاد عن المنطقة.

وضمن ردها على العدوان الأميركي – الإسرائيلي، تواصل إيران استهداف حاملات الطائرات الأميركية، ومنها “أبراهام لينكولن” التي استهدفتها عدّة مرات. ويشمل الرد أيضاً استهداف جميع القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة وعمق كيان الاحتلال.