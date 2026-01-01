التلفزيون الإيراني يزعم استعداد الحرس الثوري للسيطرة على سواحل الإمارات والبحرين

القدس المحتلة / سما /

زعم التلفزيون الإيراني، أن الحرس الثوري والقوات المسلحة بإمكانهم الرد على أي مغامرة أمريكية في الخليج العربي.

وقال باحث إيراني، خلال مقابلة على التلفزيون الرسمي، إنه "إذا ارتكبت الولايات المتحدة خطأ، فإن القوات المسلحة الإيرانية قادرة ومستعدة للاستيلاء على سواحل الإمارات والبحرين وتغيير المشهد الإقليمي بشكل جذري".

يأتي هذا وسط تقارير عن احتمالية شن الجيش الأمريكي هجوما بريا قد يستهدف الجزر الإيرانية.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس ترامب يرفض استبعاد إمكانية إنزال قوات أمريكية في الأراضي الإيرانية.

وأضاف المسؤولون، أن الاستيلاء على جزيرة خرج من بين الخطط التي تدرسها إدارة ترامب.

بدورها نقلت نيويورك تايمز، أن مسؤولين عسكريين أمريكيين يدسون إمكانية نشر لواء قتالي من «الفرقة 82» المحمولة جواً، إلى جانب عناصر من قيادتها، لدعم العمليات العسكرية الجارية في إيران.

وذكر المسؤولون، أن الخطط تأتي ضمن "إجراءات احترازية" إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي من البنتاغون.

وحسب المصادر، قد تُستخدم هذه القوات، التي تضم نحو 3 آلاف جندي ضمن «قوة الاستجابة الفورية»، في عمليات سريعة مثل السيطرة على جزيرة خرج، المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني.