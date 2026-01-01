واشنطن.. " 15 نقطة"..القناة 12 العبرية : وثيقة ترامب السرية لإنهاء الحرب مع إيران تُثير ذعرًا أمنيًا في إسرائيل

القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة 12 العبرية، مساء يوم الثلاثاء، عن تفاصيل "وثيقة مبادئ" أمريكية تتضمن 15 بنداً تهدف إلى إنهاء المواجهة العسكرية الحالية مع إيران وإبرام اتفاق إطاري سريع.

وأفادت مصادر مطلعة بأن مستشاري الرئيس ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، يعملان على تفعيل آلية تقضي بإعلان وقف إطلاق نار لمدة شهر واحد، تُجرى خلاله مفاوضات مكثفة حول بنود الاتفاق، على غرار النماذج المتبعة سابقاً في جبهات غزة ولبنان.

أبرز بنود "وثيقة الـ 15 نقطة":

تضع واشنطن شروطاً مشددة لإنهاء الحرب، يقابلها حوافز اقتصادية وضمانات سياسية لطهران، ومن أهمها:

المطالب الأمريكية: التفكيك الكامل للقدرات النووية الحالية، حظر تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية نهائياً، تسليم كافة المواد المخصبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإخراج منشآت (نطنز، أصفهان، وفوردو) من الخدمة وتدميرها.

النفوذ الإقليمي: تلتزم إيران بالتخلي عن نموذج "الوكلاء"، ووقف تمويل وتسليح أذرعها في المنطقة فعلياً، مع ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

برنامج الصواريخ: وضع قيود صارمة على عدد ومدى الصواريخ الباليستية، وحصر استخدامها في أغراض الدفاع الذاتي فقط.

المقابل الإيراني: رفع شامل لجميع العقوبات الاقتصادية، تقديم مساعدة أمريكية لتطوير مشروع نووي مدني في "بوشهر" لإنتاج الكهرباء، وإزالة أي تهديدات مستقبلية بإعادة فرض العقوبات.

قلق إسرائيلي من "الفخ الإيراني"

أكد التقرير أن هذه التحركات السريعة تسببت في حالة من الاستنفار والقلق الشديد داخل المستويات السياسية والأمنية في إسرائيل.

وتخشى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن يؤدي وقف إطلاق النار المؤقت إلى منح طهران "زمام المبادرة"، مما يسمح لها بتثبيت واقع ميداني جديد دون الالتزام فعلياً بكافة بنود الوثيقة، وهو ما قد يُبقي التهديد الإيراني قائماً تحت غطاء اتفاق "غامض وغير مكتمل".