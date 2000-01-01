قرقاش: الحرب مع إيران تعزز روابط الخليج بالولايات المتحدة وإسرائيل

ابو ظبي/سما/

اكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش أن إيران أخطأت في حساباتها بمهاجمة الإمارات ودول خليجية أخرى، الأمر الذي دفعها إلى الاقتراب أكثر من إسرائيل والولايات المتحدة.

وأشار في مقابلة مع بلومبيرغ إلى أن الإمارات العربية المتحدة تدرس الانضمام إلى الولايات المتحدة في تأمين مضيق هرمز لشحنات النفط، لافتا إلى أنه ينبغي على دول أخرى في آسيا وأوروبا أن تفعل الشيء نفسه.

وقال قرقاش في المقابلة التي بثها مجلس العلاقات الخارجية: ”أرى أننا سنلعب دوراً مع دول أخرى في ضمان سلامة وأمن مضيق هرمز“، ”هذه مسؤولية لا تقع على عاتق الولايات المتحدة وحدها، بل على عاتق دول آسيا ودول المنطقة ودول أوروبا.“

وركز المستشار على إيران بعد إطلاقها مقذوفات على الإمارات، قائلا إن هذا سيعزز العلاقات مع إسرائيل ويجعل من إيران تهديدا أكبر.

وأضاف: "أخطأت إيران في حساباتها بمهاجمة الإمارات ودول خليجية أخرى، مما دفعها إلى الاقتراب من إسرائيل والولايات المتحدة وأظهر للعيان سبب عدم قدرة المنطقة على قبول البرنامجين النووي والصاروخي الإيراني".

قال قرقاش: ”نحن لا نرى 2000 صاروخ وطائرة بدون طيار إسرائيلية تستهدفنا. نحن نرى 2000 صاروخ وطائرة بدون طيار إيرانية تستهدفنا. لذا، بالنسبة للدول التي تربطها علاقات بإسرائيل، ستتعزز هذه العلاقة. أما بالنسبة للدول التي لا تربطها علاقات بإسرائيل، أتوقع أن يتم فتح المزيد من القنوات“.

ووصف قرقاش ذلك بأنه ”حماقة هذه الاستراتيجية الإيرانية التي ستجعل إسرائيل في الواقع أقل تهديداً وإيران أكثر تهديداً“. وأضاف: ”في هذه الحرب، نرى مدى أهمية العلاقة الأمريكية“. إن الهجوم الإيراني ”لا يقلل بأي شكل من الأشكال من الدور الأمريكي. أعتقد أنه يعززه“.

وفي حديثه من مكتبه في دبي، قال قرقاش إن إيران كشفت عن نفسها كقوة رئيسية مزعزعة للاستقرار من خلال استهداف جيرانها.

وقال: ”أعتقد أننا نرى اليوم أيضًا أن قدرات إيران الصاروخية والطائرات بدون طيار تشكل مشكلة حقيقية للاستقرار الإقليمي بسبب الطريقة التي تم استخدامها بها“. "لقد تم استخدامها ضد العديد من الدول التي كانت تعتبر نفسها صانعة سلام وتحاول سد تلك الفجوة وإيجاد مخرج.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا حلفاءه في الناتو وشرق آسيا إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة للمساعدة في تأمين المضيق، لكن معظمهم رفضوا مناشداته رفضا قاطعا. وقد بدأ ترامب الحملة الجوية المشتركة الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير دون استشارة الدول الصديقة.