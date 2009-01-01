  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

ضاحي خلفان لأهل الخليج: وثقوا التعاون مع إسرائيل فلا خير في دول المنطقة..

الثلاثاء 24 مارس 2026 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
دبي/وكالات/

طالب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، الفريق ضاحي خلفان، دول الخليج العربي وسكانها بتوثيق العلاقات مع إسرائيل في ظل الحرب الراهنة في منطقة الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران في الجهة الأخرى.

وقال المسؤول الإماراتي في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الثلاثاء: “يا أهل الخليج العربي.. وثقوا التعاون مع إسرائيل.. نصيحة.. لا خير في دول المنطقة البتة”.

وفي منشور آخر، أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي أن ما تقوم به أمريكا وإسرائيل من الهجوم على إيران، من أجل القضاء على آلات دمار صُنعت للهيمنة الفارسية على المنطقة.

الأخبار الرئيسية

قدموا لنا هدية ثمينة جدا.. ترامب: هناك تغيير في إيران ونتحدث مع الأشخاص المناسبين لإيرام اتفاق

إيران تستهدف مجمع تصنيع أسلحة في حيفا وطائرات التزوّد بالوقود في محيط مطار بن غوريون

