إيران تستهدف مجمع تصنيع أسلحة في حيفا وطائرات التزوّد بالوقود في محيط مطار بن غوريون

شنت إيران هجوما بالطائرات المسيرة استهدف الصناعات التسليحية لشركة “رافائيل”، وهي أكبر شركة منتجة للأسلحة في إسرائيل، كما استهدف الهجوم طائرات التزوّد بالوقود في مطار بن غوريون.

وفي البيان رقم 41، أعلن الجيش الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية نفذت فجر اليوم الثلاثاء هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مجمع الصناعات العسكرية “رافائيل” في حيفا، إضافة إلى منشآت الصناعات الجوية الإسرائيلية في محيط مطار بن غوريون، وكذلك طائرات التزوّد بالوقود داخل المطار.

ووفقا للتقرير، تُعد شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) من أكبر الشركات المنتجة للأسلحة في إسرائيل.

كما تُعد شركة “رافائيل” من أبرز مراكز تطوير التقنيات الدفاعية، وهي المسؤولة عن تصميم وإنتاج أنظمة متطورة، من بينها منظومة “القبة الحديدية” و”مقلاع داود”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران منذ 25 يوما، وسط أنباء تفيد بفتح باب مفاوضات وراء الكواليس لخفض مستوى التصعيد بين الأطراف من دون نتائج ملموسة حتى الآن.