الملك الأردني يشدّد على وجوب أن يضمن أي اتفاق لوقف الحرب في الشرق الأوسط “أمن الدول العربية”

الثلاثاء 24 مارس 2026 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمان/سما/

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الثلاثاء أن أي “اتفاق لوقف الحرب” في الشرق الأوسط يجب أن “يضمن أمن الدول العربية”، وفق ما ذكر بيان للديوان الملكي.
وقال البيان إن الملك عبد? وسلطان عمان هيثم بن طارق بحثا في اتصال هاتفي “سبل خفض التصعيد في الإقليم”.
وأكد الملك “ضرورة التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب ويضمن أمن الدول العربية”، مشيرا إلى أن “أمن الخليج أساس لأمن واستقرار المنطقة والعالم”.
كما أكّد الملك “ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون لتعزيز الأمن العربي المشترك”.
وثمّن “مساعي سلطنة عُمان لتحقيق التهدئة من خلال الدبلوماسية والحوار”.

ومنذ اندلاع الحرب بهجوم أميركي إسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير، تردّ طهران باستهداف دول الخليج والأردن.
وشملت الهجمات التي تقول إيران إنها موجهة ضد القواعد والمصالح الأميركية في المنطقة، منشآت تستضيف قوات أميركية، لكن أيضا بنى تحتية مدنية بينها مطارات وموانئ ومنشآت نفطية في أنحاء الخليج.
وتتهم إيران دول الخليج بالسماح للقوات الأميركية بشن هجمات انطلاقا من أراضيها، الأمر الذي تنفيه دول الخليج.
وتعرّض الأردن لصواريخ ومسيرات إيرانية. وقال الجيش الأردني في بيان السبت بأن سلاح الجو الملكي تصدى ل222 صاروخا ومسيّرة أطلقت في اتجاه المملكة منذ بدأت الحرب.

