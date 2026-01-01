لبنان يطرد السفير الإيراني ويعلنه شخصا غير مرغوب فيه

الثلاثاء 24 مارس 2026 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيروت /سما/

استدعت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية القائم بالأعمال الإيراني في لبنان توفيق صمدي خوشخو، حيث أبلغه الأمين العام السفير عبد الستار عيسى قرار الدولة اللبنانية سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيّن محمد رضا شيباني، وإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه، مع مطالبته بمغادرة الأراضي اللبنانية بحد أقصى يوم الأحد الموافق 29 آذار 2026.

وفي السياق، استدعت الخارجية اللبنانية سفيرها لدى طهران أحمد سويدان للتشاور، على خلفية ما وصفته بانتهاك إيران للأعراف الدبلوماسية وأصول التعامل المعتمدة بين البلدين.

