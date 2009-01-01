منخفضات وأمطار ... الشتاء يعود بقوة للمنطقة

في ظل انتظار الناس بداية فصل الربيع قريبا، يبدو أن فصل الشتاء هو من سيبدأ من جديد، وتستمر الأجواء الباردة والماطرة فترة طويلة في المنطقة.

وبحسب الراصد الجوي داوود طروة، فإنه من المتوقع أن تسقط اليوم الثلاثاء أمطار محلية على بعض المناطق، ولكن يوم غد الأربعاء من المتوقع أن تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنش، وتسقط الامطار على كافة المناطق، ويستمر تساقطها على فترات حتى مساء يوم الجمعة، مع انخفاض كبير على درجات الحرارة.

وفي يوم الأحد والاثنين من الأسبوع القادم تتأثر المنطقة بمنخفض جوي جديد، ويتجدد تساقط الأمطار على كافة المناطق، وتستمر فرصة تساقط الأمطار يوم الثلاثاء أيضا.