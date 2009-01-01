الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بالدخول المباشر على خط جبهة لبنان وغزة

القدس المحتلة / سما /

توعد الحرس الثوري الإيراني في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، باستهداف القوات الإسرائيلية في غلاف غزة وشمال إسرائيل، ردا على "جرائم الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين في لبنان وفلسطين".

وأعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية الإيراني، في البيان رقم 46 لعملية "وعد الصادق 4"، أنه "في إشارة إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين في لبنان وفلسطين على يد الجيش الإجرامي للكيان الصهيوني: "لقد تجاوز جيش قاتل الأطفال كل الخطوط الحمراء في الإبادة الجماعية، واستمرار هذا المسار غير مقبول".

وأضافت: "يستغل جيش قاتل الأطفال التابع للكيان الصهيوني الأجواء الحربية في المنطقة وتركيز وسائل الإعلام على الحرب العدوانية التي تشنها أمريكا والكيان ضد جمهورية إيران الإسلامية، ليرتكب جرائم حرب واسعة النطاق ضد المدنيين في لبنان وفلسطين، متجاوزا كل الخطوط الحمراء في الإبادة الجماعية، واستمرار هذا المسار غير مقبول".

وتوجه الحرس الثوري في بيانه إلى الجيش الإسرائيلي بالقول: "نحذر الجيش الإجرامي للكيان من أنه في حال استمرار الجرائم بحق المدنيين في لبنان وفلسطين، فإن مواقع تمركز قوات العدو في شمال فلسطين المحتلة وحزام غزة ستستهدف دون أي تردد بهجمات صاروخية ومسيّرة مكثفة من قبل جمهورية إيران الإسلامية وحرس الثورة الإسلامية".