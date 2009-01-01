  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نادي الأسير: اعتقال نحو 100 محرر منذ صفقات التبادل

الثلاثاء 24 مارس 2026 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: اعتقال نحو 100 محرر منذ صفقات التبادل



رام الله/سما/

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن سلطات الاحتلال تواصل تصعيدها في استهداف الأسرى المحررين ضمن صفقات التبادل، عبر تنفيذ حملات اعتقال متكررة، إلى جانب إخضاعهم لتحقيقات ميدانية واستجوابات مستمرة، في إطار ملاحقة متواصلة بعد الإفراج عنهم.

وأوضح النادي في بيان له، الثلاثاء، أن من بين آخر المعتقلين عددًا من المحررين من محافظة قلقيلية، وهم: سامح الشوبكي، عمار الشوبكي، سعيد ذياب، سائد الفايد، وهادي جدوع، مشيرًا إلى أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سياسة وصفها بالممنهجة.

وأضاف أن هذه الإجراءات تمثل خرقا جديدا لبنود صفقات التبادل، وتحمل رسالة واضحة للمحررين بأنهم سيبقون عرضة للاستهداف والملاحقة المستمرة، حتى بعد تحررهم.

وبين نادي الأسير، استنادا إلى عمليات التوثيق اليومية، أن نحو 100 أسير محرر جرى اعتقالهم منذ صفقات التبادل التي أعقبت الحرب الأخيرة على قطاع غزة، لافتا إلى أن بعضهم تعرض للاعتقال أكثر من مرة.

كما أشار إلى أن سلطات الاحتلال عززت هذه السياسة عبر أوامر عسكرية وتشريعات منحتها غطاءً أوسع لملاحقة المحررين، مؤكدًا أن الانتهاكات لم تقتصر على ما بعد الإفراج، بل شملت اعتداءات جسدية وتهديدات طالتهم وعائلاتهم قبل وبعد تحررهم.

أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين المحررين ضمن صفقة "طوفان الأحرار" بلغ 3985 أسيرا، جرى الإفراج عنهم على ثلاث مراحل امتدت بين عامي 2023 و2025، في واحدة من أضخم صفقات التبادل في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

الأكثر قراءة اليوم

