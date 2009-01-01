الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف أكثر من 3000 موقع في إيران

القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي استمرار عملياته العسكرية ضد أهداف في مختلف أنحاء إيران، مشيرا إلى أنه استهدف أكثر من 3000 هدف تابع للنظام الإيراني، وذلك في إطار عملية "زئير الأسد".

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أنه يواصل تعميق ضرباته ضد مختلف منظومات وقدرات النظام الإيراني، مبينا أن سلاح الجو أنجز موجة واسعة من الغارات استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام في قلب العاصمة طهران.

وأضاف: "شملت الغارات مقار مركزية تابعة للحرس الثوري الإيراني، من بينها مقران لجهاز الاستخبارات في الحرس الثوري، إضافة إلى مقر إضافي لوزارة الاستخبارات الإيرانية".

وفي إطار العمليات، تم أيضا استهداف مخازن كانت تستخدم لتخزين وسائل قتالية ومنظومات دفاع جوي، وذلك بهدف توسيع التفوق الجوي لسلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء الإيرانية.

وخلال الليلة الماضية، شن سلاح الجو هجمات على أكثر من 50 هدفا في شمال ووسط إيران، شملت مواقع استخدمت لإطلاق وتخزين الصواريخ الباليستية.

وتأتي هذه الغارات ضمن مرحلة تعميق الضربات على المنظومات الأساسية للنظام الإيراني وأركانه، وفق ما أفادت به المصادر العسكرية الإسرائيلية.