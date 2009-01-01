واشنطن تخطط لإنزال آلاف المظليين على "جزيرة النفط"بايران

القدس المحتلة / سما /

يدرس كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين إمكانية نشر لواء قتالي من الفرقة 82 المحمولة جواً، مع طاقمه، لدعم العمليات العسكرية الأمريكية في الحرب.

وأفادت مصادر دفاعية لصحيفة نيويورك تايمز، مضيفةً أن الأمر لا يزال في مرحلة "التخطيط الدقيق"، ولم يصدر أي أمر بعد من البنتاغون أو القيادة المركزية الأمريكية.

ستأتي القوات القتالية من "قوة الرد السريع" التابعة للفرقة، وهي لواء مظلي يضم حوالي 3000 جندي قادر على الانتشار في أي مكان في العالم خلال 18 ساعة. ويمكن استخدام هذه القوات للسيطرة على جزيرة خارك ، مركز تصدير النفط الرئيسي لإيران، والتي اكتسبت لقب " جزيرة النفط ".

ثمة خيار آخر قيد الدراسة، في حال أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامره للقوات الأمريكية باحتلال الجزيرة، وهو شنّ هجوم من قِبل نحو 2500 جندي من وحدة المشاة البحرية الحادية والثلاثين، المتجهة إلى المنطقة. وفي مثل هذا السيناريو، قد تتمكن قوات الفرقة 82 من التغلب على قوات المارينز.

يعود السبب في ذلك إلى تضرر مطار خارك جراء القصف الأمريكي الأخير، ما دفع قادة عسكريين أمريكيين سابقين إلى تقدير أن من الأنسب إرسال قوات المارينز أولًا، إذ ستتمكن فرق الهندسة القتالية التابعة لها من إصلاح جميع مدارج المطار وبنيته التحتية بسرعة.

وبمجرد إصلاح المطار، يمكن لسلاح الجو الأمريكي البدء بنقل المعدات والإمدادات إلى الجزيرة، فضلًا عن قوات إضافية عند الضرورة، باستخدام طائرات النقل C-130. وعندها، يمكن لمظليي الفرقة الانضمام.

تكمن ميزة استخدام المظليين في قدرتهم على الوصول السريع خلال الليل، بينما يتمثل عيبهم في عدم حملهم معدات ثقيلة، كالمركبات المدرعة، التي توفر الحماية في حال شنّ إيران هجومًا مضادًا. ووفقًا لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، يفتقر مشاة البحرية إلى القدرة على البقاء على المدى الطويل والدعم اللوجستي الذي تتمتع به الفرقة 82، والتي يمكن أن تُشكّل قوة بديلة لمشاة البحرية بعد الهجوم الأولي على الجزيرة.

بحسب صحيفة نيويورك تايمز، سيعمل مقر الفرقة 82 كقيادة فرعية لتخطيط المهام وتنسيقها في ساحة معركة تزداد تعقيدًا. وفي أوائل مارس، أفادت صحيفة واشنطن بوست أن الجيش ألغى فجأة مشاركة القيادة، التي تضم 300 جندي، في مناورة بمركز التدريب المشترك للاستعداد في فورت بولك، لويزيانا.

أفاد مسؤولون عسكريون لصحيفة نيويورك تايمز أنهم اتخذوا قراراً بالإبقاء على قيادة الفرقة في فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية، تحسباً لأمر البنتاغون بإرسال اللواء إلى الشرق الأوسط. فقد حرصت القيادة على عدم وجود مقرها في مكان غير مناسب "إذا ما خرجت الأمور عن السيطرة".

وقد تم نشر قوة الرد السريع التابعة للفرقة 82 المحمولة جواً، والمعروفة أيضاً باسم "لواء الجاهزية"، في غضون مهلة قصيرة عدة مرات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إلى الشرق الأوسط في يناير 2020 بعد الهجوم على السفارة في بغداد، وإلى أفغانستان في أغسطس 2021 للإجلاء، وإلى أوروبا الشرقية في عام 2022 لدعم أوكرانيا