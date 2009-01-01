الاحتلال يواصل خروقاته .. قصف مدفعي وإطلاق نار و توقف العمل بمعبر رفح

غزة / سما /

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ١٦٦ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى اصابة عدد من المواطنين في مختلف مناطق القطاع .

وأصيب مواطن برصاص الاحتلال في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار وقذائف المدفعية شرقي مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بشكل مكثف شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي سياق الخروقات في الملف الإنساني توقف العمل في معبر رفح بعد يومين فقط من استئنافه.

وارجعت مصادر أمنية توقف العمل الى رفض الاحتلال وقف اعتقال المسافرين بما يخالف الاتفاق وتقليص اعداد المسافرين.

وحسب الإعلام الحكومي فقد سافر وعاد إلى القطاع منذ بدء الحرب الأمريكية الاسرائيلية على ايران ١٠٣ مسافرين منهم ٥٣ عادوا للقطاع و٥٠ تمكنوا من السفر.