المستوطنون يحرقون منزلا في مسافر يطا

الثلاثاء 24 مارس 2026 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

احرق المستوطنون منزلا في مسافر يطا جنوب الضفة الغربية صباح اليوم.

وأفاد ، أسامة مخامرة، أن حريقًا اندلع في منزل المواطن باجس إبرام محمد ربعي نتيجة قيام مجموعة من المستوطنين بإضرام النار فيه.

وأوضح مخامرة أن العائلة لم تكن متواجدة داخل المنزل لحظة الحريق، إذ كانت تقضي ليلتها في منزل شقيق ربعي داخل القرية، الأمر الذي حال دون وقوع إصابات بشرية.

وأشار إلى أن كتابات خطّها المستوطنون على جدران المنزل تعكس حجم الحقد والعربدة التي يمارسونها، محذرًا من تصاعد هذه الاعتداءات في الفترة الأخيرة، داعيًا المواطنين إلى توخي أعلى درجات الحيطة والحذر.

