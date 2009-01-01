أطلق من إيران .. صاروخ انشطاري يحدث دمارا هائلا وخسائر كبيرة في تل أبيب

الثلاثاء 24 مارس 2026 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أطلق من إيران .. صاروخ انشطاري يحدث دمارا هائلا وخسائر كبيرة في تل أبيب



القدس المحتلة / سما /

تسبب صاروخ برأس انشطاري، أطلق صباح اليوم الثلاثاء، من إيران، في دمار كبير، بأحد أحياء تل أبيب.

 
وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الصاروخ الذي أطلق، كان يحتوي على رأس حربي انشطاري، يقدر أن بداخله 3-4 قنابل، كل واحدة منها تزن 100 كيلو غرام.

ولفتت إلى أن القنابل تناثرت على عدة مناطق، وسقط أحدها على حي، ما تسبب في دمار كبير بالمباني، وسقوط واجهة إحدى العمارات بالكامل.

 
ونشرت مواقع عبرية، صورا ومقاطع، تظهر حفرة كبيرة تسببت بها إحدى القنابل، فضلا عن اندلاع النيران في العديد من السيارات وتصاعد أعمدة دخان كثيف في المكان.

