السعودية والإمارات تتجهان نحو الانضمام إلى الحرب ضد إيران

الثلاثاء 24 مارس 2026 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الصباح أن حلفاء الولايات المتحدة في الخليج العربي باتوا أقرب من أي وقت مضى للانضمام إلى الحرب على إيران .

فبعد سنوات من محاولة تجنب المواجهة المباشرة، تُغيّر السعودية والإمارات العربية المتحدة مسارهما وتُعزّزان صفوفهما ضد طهران.

يأتي هذا التحول الجذري في أعقاب الهجمات المستمرة على منشآت الطاقة، والمخاوف من سيطرة إيرانية على مضيق هرمز. وتعمل الدولتان الآن على تعزيز قدرات الولايات المتحدة في شنّ الضربات الجوية في المنطقة، كما تفتحان خطوط هجوم جديدة ضد مصادر التمويل الرئيسية للنظام الإيراني

وافقت المملكة العربية السعودية مؤخراً على السماح للقوات الأمريكية باستخدام قاعدة الملك فهد الجوية غرب المملكة.

ويُعدّ هذا تحولاً جذرياً في السياسة بعد أن كانت الرياض ترفض سابقاً السماح بشن ضربات ضد إيران انطلاقاً من أراضيها. ويسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى استعادة قوة الردع العملياتي في منطقتنا.

أوضح وزير الخارجية السعودي أن صبر المملكة على الهجمات الإيرانية ليس بلا حدود، وأضاف أن أي افتراض بأن دول الخليج عاجزة عن الرد هو خطأ في التقدير. وتشير مصادر مطلعة إلى أن دخول المملكة الحرب مسألة وقت لا أكثر.

وقال مصدر مطلع إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حريص الآن على إعادة ترسيخ الردع، وهو على وشك اتخاذ قرار الانضمام إلى الهجمات. وأضاف أحد المصدرين أن دخول المملكة الحرب مسألة وقت لا أكثر

في غضون ذلك، بدأت الإمارات العربية المتحدة مساء أمس بتشديد الرقابة على العقارات المملوكة لإيرانيين على أراضيها. وأغلقت السلطات مؤخراً المستشفى الإيراني والنادي الإيراني المركزي في دبي. وقالت الحكومة إن إغلاق المؤسستين جاء بعد ثبوت ترويجهما لأجندة الحرس الثوري.

حذرت الإمارات من أنها قد تجمد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية رداً على الهجمات، وهي خطوة من شأنها أن تقطع بشكل كبير وصول طهران إلى العملات الأجنبية وشبكات التجارة الدولية. وتسعى الدولة جاهدةً لمنع أي اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه أن يُبقي القدرات العسكرية الإيرانية سليمة.

يمارس قادة دول الخليج ضغوطاً شديدة على الإدارة الأمريكية لتدمير القدرات العسكرية للعدو. وهم يدركون أنهم قد يضطرون للرد بأنفسهم لاستعادة الردع الأمني اللازم. وتخشى هذه الدول أن يكون تدخلها رمزياً فقط ولن يغير مسار الحملة.

الأكثر قراءة اليوم

إيران أبلغت الوسطاء : ويتكوف وكوشنر “عميلان للموساد وكاذبان ولا يعملان مع ترامب ولا نرغب برؤيتهما”..

بالأسماء ..الحرس الثوري يهدد باستهداف مراكز الطاقة في دول عربية خليجية

الإعلام العبري : 5 شروط إيرانية لوقف الحرب مع أمريكا وإسرائيل

ترامب : تأجيل الضربات على إيران بعد "محادثات مثمرة جدًا" مع طهران

إيران تخرج عن صمتها وتنفي بشكل قاطع استهدافها قاعدة “دييغو غارسيا” في الهندي..

سموتريتش : مثلما نسيطر على 55% من غزة علينا أن نفعل ذلك في لبنان ونهر الليطاني يجب أن يكون هو الحدود

ركود وتضخم غير مسبوق ..حرب إيران تلتهم 2.5 تريليون دولار من السندات العالمية

أطلق من إيران .. صاروخ انشطاري يحدث دمارا هائلا وخسائر كبيرة في تل أبيب

الإعلام العبري : 5 شروط إيرانية لوقف الحرب مع أمريكا وإسرائيل

ترامب: نسعى لاتفاق سلام شامل مع طهران ومحادثات هاتفية مرتقبة بين الجانبين..

إيران أبلغت الوسطاء : ويتكوف وكوشنر “عميلان للموساد وكاذبان ولا يعملان مع ترامب ولا نرغب برؤيتهما”..

ترامب : تأجيل الضربات على إيران بعد "محادثات مثمرة جدًا" مع طهران