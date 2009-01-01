الإعلام العبري : 5 شروط إيرانية لوقف الحرب مع أمريكا وإسرائيل

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية يوم الاثنين أن إيران وضعت خمسة شروط، للموافقة على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة لوقف الحرب الدائرة منذ نهاية فبراير الماضي.

وأفادت القناة الـ12 العبرية، أن إيران حددت مجموعة من المطالب الرسمية الصارمة لإنهاء الحرب، في سياق المحادثات غير المباشرة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار التقرير إلى أن المسؤولين الإيرانيين يسعون إلى الحصول على ضمانات قاطعة بعدم استئناف القتال، إلى جانب ترتيب جديد لمضيق هرمز من شأنه أن يضعه فعليًا تحت السيطرة الإيرانية.

وتطالب إيران أيضًا بإغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة، وتعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب.

وفي وقت سابق من يوم الأثنين ، قال ترامب، إن واشنطن تتفاوض مع إيران منذ فترة طويلة، وهذه المرة، هم جادون.

وأوضح ترامب، خلال فعالية في ولاية تينيسي: "هذا بفضل الأداء المميز الذي قدمه جيشنا"، مضيفا : "نأمل أن يكون التوصل إلى اتفاق ممكنًا، ولكن مهما حدث، سنضمن ألا تحصل إيران أبدًا على سلاح نووي".

واختتم ترامب تصريحاته قائلاً: "أمام إيران الآن فرصة أخيرة لإنهاء تهديداتها لأمريكا وحلفائنا، ونأمل أن تغتنمها. في كلتا الحالتين، ستصبح أمريكا والعالم أجمع أكثر أمانًا، وسيصبح كوكبنا أكثر استقرارًا".