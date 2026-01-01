اليابان تنفي تصريحات لترامب بتعهدها بإرسال قوات بحرية إلى مضيق هرمز

طوكيو/وكالات/

نفت اليابان الادعاء الذي أطلقه المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بأنّ طوكيو ستخصص "جزءًا من أسطولها البحري" لحماية السفن المارة عبر مضيق هرمز.

ووفقًا لوكالة "جيجي برس" اليابانية، أفاد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، يوم الإثنين، بأنّ رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، لم تقدم أي تعهد واضح بتكليف جزء من قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية لضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز.

وكانت تاكايتشي قد أكدت في كلمة لها أمام البرلمان، أنّ بلادها ستواصل التعاون مع المجتمع الدولي لإيجاد حل للأزمة التي ولّدتها الحرب على إيران، بما في ذلك مضيق هرمز، وستبذل جهودًا دبلوماسية في هذا الإطار.

وكان والتز قد صرّح في مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأميركية، بأنّ تاكايتشي "تعهدت بدعم أمن مضيق هرمز من خلال تخصيص جزء من الأسطول البحري الياباني"، مضيفًا "نرى أنّ حلفاءنا بدؤوا يتبنون ما كنا نقوله كما ينبغي".

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان محادثات مع 7 دول لضمان أمن مضيق هرمز، الذي يواجه خطر الإغلاق أمام حركة الملاحة نتيجة التصعيد العسكري بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

إذ نشر ترامب على منصة "تروث سوشيال"، "نأمل أن تقوم الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا وغيرها بإرسال سفنها إلى مضيق هرمز، حتى لا يبقى تحت تهديد دولة فقدت السيطرة".

والخميس، أصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا وبريطانيا، بيانًا مشتركًا، أدانت فيه الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على دول الخليج، وإغلاقها مضيق هرمز.

وتضمّن البيان المشترك على لسان زعماء الدول المذكورة، "نحن مستعدون للإسهام في الجهود الملائمة لضمان سلامة الملاحة في المضيق، ونرحب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط".

ويأتي هذا بعدما أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز في الثاني من آذار/ مارس الجاري، مهددة بمهاجمة أي سفن تحاول عبوره دون تنسيق، وذلك "ردًّا على العدوان الأميركي الإسرائيلي المستمر".