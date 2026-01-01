الانتخابات: استمرار استقبال طلبات الرقابة والإعلام للانتخابات المحلية 2026

رام الله/سما/

أكدت لجنة الانتخابات المركزية، يوم الاثنين، أنها تواصل استقبال واعتماد طلبات هيئات الرقابة والمؤسسات الإعلامية والصحفيين لتغطية الانتخابات المحلية 2026، المقرر عقدها يوم السبت 25 نيسان 2026، مشددة على أهمية دور الرقابة والإعلام في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.

وأوضحت اللجنة أنها اعتمدت حتى الآن 50 هيئة رقابية من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، ستعمل على نشر 800 مراقب في مراكز ومحطات الاقتراع لمتابعة مجريات العملية الانتخابية.

كما منحت اللجنة 52 مؤسسة إعلامية محلية ودولية اعتمادا لديها، إلى جانب 360 صحفيا محليا ودوليا، لتغطية مختلف مراحل الانتخابات ونقلها إلى الجمهور.

وأكدت اللجنة أن اعتماد المراقبين والصحفيين يأتي في إطار التزامها بسياسة الانفتاح والشفافية، وإتاحة المجال أمام الجهات الرقابية والإعلامية للاطلاع على مجريات العملية الانتخابية، بما يعزز نزاهتها ويكرس ثقة المواطنين بنتائجها.

وشددت على أنها ماضية في تنفيذ الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، مشيرة إلى أنها ستنشر يوم 31 آذار كشف المرشحين النهائي كما سيظهر على ورقة الاقتراع عبر موقعها الإلكتروني، وفي الهيئات المحلية ودوائر اللجنة