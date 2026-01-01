ترامب: نسعى لاتفاق سلام شامل مع طهران ومحادثات هاتفية مرتقبة بين الجانبين..

الإثنين 23 مارس 2026 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطورات جديدة في مسار العلاقة مع طهران، مؤكداً أن فريقه، بقيادة ريتشارد ويتكوف وجاريد كوشنر، قد أجرى بالفعل محادثات مع الجانب الإيراني.

وأشار ترامب إلى وجود رغبة متبادلة بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق ينهي حالة التوتر في المنطقة.

وأوضح ترامب أن الجانب الإيراني هو من بادر بالاتصال، مشيراً إلى احتمالية إجراء محادثات هاتفية مباشرة مع طهران في وقت لاحق من يوم الإثنين.

وأكد الرئيس الأمريكي وجود نقاط اتفاق عديدة تم بلورتها حتى الآن في 15 بنداً أساسياً، مشدداً على أن الهدف الرئيسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي وتحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط.

ووصف ترامب إيران بأنها كانت تمثل "تهديداً وشيكاً" للولايات المتحدة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى التطلع لترتيبات مستقبلية، لافتاً إلى إمكانية وجود تعاون أو تحكم مشترك في "مضيق هرمز" الاستراتيجي.

وفي سياق منفصل، صرح ترامب بأنه لا يتمنى مقتل مجتبى خامنئي، مشيراً إلى عدم توفر معلومات مؤكدة لديه حول وضعه الحالي.

وتعكس هذه التصريحات تحولاً ملحوظاً نحو الدبلوماسية المباشرة، مع التركيز على صيغة "اتفاق المصالح" التي تضمن أمن الممرات المائية وتنزع فتيل الطموحات النووية مقابل استقرار إقليمي.

