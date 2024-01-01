الصحة : وفاة 6- 10 مرضى يوميًا من قطاع غزة أثناء انتظار العلاج بالخارج

الإثنين 23 مارس 2026 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : وفاة 6- 10 مرضى يوميًا من قطاع غزة أثناء انتظار العلاج بالخارج



غزة/سما/

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة أن ما بين 6 إلى 10 مرضى يفقدون حياتهم يوميا أثناء انتظارهم السفر للعلاج في الخارج، في ظل القيود المفروضة على الحركة والمعابر.

وأوضح مدير دائرة المعلومات في الوزارة، زاهر الوحيدي، أن نحو 1400 مريض من أصل 20 ألفا توفوا منذ 7 مايو 2024، وهو تاريخ السيطرة على معبر رفح، ما يعكس تفاقم الأزمة الصحية في القطاع.

بدورها، أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، الإثنين، أن إجمالي عدد المغادرين عبر المعبر يوم الأحد بلغ 25 مسافرا، من بينهم 8 حالات مرضية و17 مرافقًا، حيث تم تسهيل إجراءات سفرهم لتلقي العلاج.

كما أشارت إلى وصول 28 مسافرا خلال ساعات العمل نفسها، بعد استكمال إجراءات دخولهم، مؤكدة أن العمل داخل المعبر يسير بشكل منتظم مع استمرار تقديم الخدمات وتسهيل حركة الحالات الإنسانية.

