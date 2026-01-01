التربية تستعد لامتحانات الثانوية العامة عبر إنشاء مدارس مؤقتة في غزة

رام الله/سما/

تواصل وزارة التربية والتعليم العالي ضمن مشروع الدعم الطارئ لامتحان الثانوية العامة وبتمويل من مؤسسة التعليم فوق الجميع القطرية جهودها بالشراكة مع المؤسسات الدولية؛ لضمان استمرارية العملية التعليمية، حيث باشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتنسيق وإشراف من الوزارة، تنفيذ أعمال إنشاء 10 مدارس مؤقتة (مصنوعة من الشوادر المثبتة على إطار معدني)، تضم كل منها 10 غرف صفية إضافة إلى مرافق إدارية وصحية؛ بقيمة إجمالية تبلغ 650 ألف دولار، على أن يتم إنجازها خلال الأسابيع القادمة، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحان الثانوية العامة في حزيران المقبل.

وأكدت الوزارة أنها أعدّت خطة وطنية متكاملة للتعامل مع التحديات التي يجابهها التعليم في غزة، تضمنت تطوير برامج تعليمية مرنة وتوفير بدائل تعليمية تضمن حق الطلبة في التعليم؛ كما تواصل الوزارة بشكل مكثف التنسيق والتواصل مع الشركاء والمؤسسات الدولية والوطنية؛ لتعزيز الجهود المشتركة وتوفير الدعم اللازم للقطاع التعليمي.

وشددت "التربية" على أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية تهدف إلى ضمان جاهزية الطلبة أكاديميًا ونفسيًا لعقد الامتحان، من خلال تهيئة بيئة تعليمية مناسبة وتكثيف البرامج الداعمة، بما يعزز صمود ومنعة العملية التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية.

وعبرت عن تقديرها للشراكة الفاعلة مع مختلف الشركاء الدوليين والمؤسسات الوطنية، والتي تجسّد نموذجًا حقيقيًا للتكامل والتعاون من أجل دعم قطاع التعليم، مؤكدة الاستمرار في تقديم خدمات تعليمية نوعية رغم التحديات الماثلة.