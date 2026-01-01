إيران تخرج عن صمتها وتنفي بشكل قاطع استهدافها قاعدة “دييغو غارسيا” في الهندي..

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مزاعم استهداف بلاده لقاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي بصواريخ باليستية.

وفي تصريحات لقناة “سي بي إس نيوز” الأمريكية، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” مارك روته إنهم “لا يستطيعون تأكيد” التقييم الإسرائيلي الذي يفيد بأن الصواريخ التي أُطلقت نحو قاعدة دييغو غارسيا هي صواريخ باليستية إيرانية.

وفي تعليق على تصريحات روته، قال بقائي على منصة شركة “إكس” الأمريكية، الاثنين: “إن رفض الأمين العام سيئ السمعة الذي يمارس ضغوطا على الأعضاء لدعم الحرب ضد إيران، تأكيدٌ آخر على زيف آخر ادعاءات إسرائيل المضللة”.

وكانت صحيفة “وول ستريت” الأمريكية قد ذكرت، السبت، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن إيران أطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى باتجاه قاعدة دييغو غارسيا المشتركة في المحيط الهندي، دون أن يصيب أي منهما القاعدة.

كما ادعى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن إيران استخدمت “صاروخا باليستيا عابرا للقارات من مرحلتين بمدى 4 آلاف كيلومتر” لاستهداف القاعدة، وأن هذه الصواريخ لا تستهدف إسرائيل بل عواصم أوروبية مثل لندن وباريس وبرلين.

في المقابل، قال وزير الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي البريطاني ستيف ريد إنه لا يوجد لديهم “تقييم ملموس” يفيد بأن إيران تستهدف بريطانيا أو أنها قادرة على القيام بذلك، تعليقا على المزاعم الإسرائيلية بأن إيران تمتلك صواريخ قادرة على ضرب لندن وباريس وبرلين.

وتُعد قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، الواقعة على جزيرة تابعة لبريطانيا، قاعدة استراتيجية بارزة تستضيف القاذفات الأمريكية والغواصات النووية ومدمرات الصواريخ الموجهة.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانًا على إيران، ما أسفر عن مئات الشهداء، بينهم خامنئي ومسؤولون أمنيون بارزون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، وتسببت هجماتها في سقوط قتلى وجرحى وألحقت أضرارًا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.