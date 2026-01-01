ترامب : تأجيل الضربات على إيران بعد "محادثات مثمرة جدًا" مع طهران

وكالات - سما-

في تطور لافت على خط التصعيد بين واشنطن وطهران، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل أي ضربات عسكرية كانت محتملة ضد منشآت الطاقة الإيرانية، في خطوة ربطها بمسار محادثات جارية بين الجانبين.

وفي منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب: "يسعدني أن أُعلن أن الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية إيران قد أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات جيدة ومثمرة للغاية بشأن التوصل إلى حل كامل وشامل للنزاع بيننا في الشرق الأوسط".

وأضاف، "واستنادًا إلى طبيعة هذه المحادثات المتعمقة والمفصلة والبنّاءة، والتي ستستمر طوال الأسبوع، فقد أصدرت تعليماتي لوزارة الحرب بتأجيل أي وجميع الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في إيران لمدة خمسة أيام، وذلك رهنًا بنجاح الاجتماعات والمناقشات الجارية".

وختم بالقول: "شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".