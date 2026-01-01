إيران تهدد بزرع ألغام في كل شواطئ دول الخليج ووقف الملاحة في حال وقوع هجوم على ساحلها

طهران / وكالات /

هدد مجلس الدفاع الإيراني يوم الاثنين، بقطع طرق الملاحة في الخليج ​عبر زرع ألغام ​بحرية في حال وقوع ⁠هجوم على السواحل والجزر ​الجنوبية لإيران. حسب رويترز.

وجاء في البيان "أي ​محاولة ​لمهاجمة ⁠سواحل إيران أو جزرها ستؤدي إلى ​زرع أنواع مختلفة ​من ⁠الألغام البحرية... في جميع ممرات الخليج بما ⁠في ​ذلك الألغام ​العائمة التي يمكن إطلاقها من الساحل".

وذكر موقع ​أكسيوس أن الولايات المتحدة تدرس خططا لاحتلال أو حصار جزيرة ​خرج الإيرانية، مركز ​تصدير النفط الرئيسي في البلاد، ‌للضغط ⁠على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن.