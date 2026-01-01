بالأسماء ..الحرس الثوري يهدد باستهداف مراكز الطاقة في دول عربية خليجية

طهران / وكالات /

حذر الحرس الثوري الإيراني، من أن استمرار الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في استهداف البنية التحتية للطاقة داخل إيران سيؤدي إلى تصعيد واسع النطاق، يشمل استهداف مواقع حيوية في عدد من دول المنطقة.

وأوضح الحرس الثوري، في بيان له، أن "أي تصعيد إضافي قد يفضي إلى إشعال خريطة كاملة من الأهداف، تشمل البنية التحتية للطاقة والكهرباء ومرافق تحلية المياه في عدة دول خليجية وعربية".

وأشار البيان إلى قائمة من المنشآت الحيوية التي قد تكون ضمن نطاق الاستهداف، من بينها:

في المملكة العربية السعودية: محطة تحلية مياه رأس الخير، ومحطة الشعيبة للطاقة.

في قطر: محطة أم الحول لتحلية المياه، ومحطة رأس قرطاس للطاقة والمياه.

في الإمارات العربية المتحدة: محطة الطويلة لتحلية المياه، ومحطة براكة للطاقة.

في البحرين: مجمع الزور لتحلية المياه، ومحطة الدر للطاقة والمياه.

في الكويت: مجمع الزور لتحلية المياه، ومحطة الزور الشمالية للطاقة.

في الأردن: محطة تحلية مياه العقبة، ومحطة سمرا لتوليد الطاقة.

وقبل ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الإنذار الذي وجهه بشأن محطات الطاقة في إيران سيؤدي إلى "نتيجة ممتازة"، مشيرًا إلى أن العملية ستتسبب في دمار شامل لإيران.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، أن تداعيات هذا الإنذار ستتضح قريبًا، موجّهًا رسالة حادة للنظام في طهران، مؤكدًا: "ستعرفون قريبًا ما سيحدث بشأن الإنذار المتعلق بمحطات الطاقة – النتيجة ستكون جيدة جدًا. سيكون هناك دمار شامل لإيران، وهذا سينجح بشكل ممتاز".