القدس المحتلة: سفارة واشنطن بدأت ترحيل مواطنين امريكيين من اسرائيل بحافلات إلى مطار عمان بالأردن

الإثنين 23 مارس 2026 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عمان/سما/

أعلنت الخارجية الأمريكية عن تنظيم رحلات حافلات متجهة إلى مطار عمّان الدولي في الأردن، اعتبارًا من 23 مارس.

وقالت في تغريدة في منصة "إكس"، تقدم سفارة الولايات المتحدة في القدس خدمة حافلات متجهة إلى مطار عمّان الدولي في الأردن، عبر المعبر الحدودي الشمالي (نهر الأردن/الشيخ حسين) إلى الأردن، للمواطنين الأمريكيين الذين يحتاجون إلى المساعدة لمغادرة إسرائيل. إذا كنت مهتمًا بالمغادرة بمساعدة الحافلات، يرجى ملء هذا النموذج عبر الإنترنت: https://bit.ly/4lFEPSc".

وأضافت، "بمجرد تحديد مواعيد الحافلات، سنرسل إليك تفاصيل حول تاريخ/وقت المغادرة ونقطة التجمع. تتوفر المغادرة حاليًا من منطقة القدس ومنطقة تل أبيب.  يتحمل المسافرون مسؤولية حجز رحلاتهم التالية، بما في ذلك الرحلات الجوية من مطار عمّان".

وكانت الخارجية الأمريكية أصدرت تحذير عالمي جاء فيه: تنصح وزارة الخارجية الأمريكية في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، بتوخي الحذر المتزايد.  يجب على الأمريكيين في الخارج اتباع الإرشادات في التنبيهات الأمنية الصادرة عن أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية.  وقد تتسبب عمليات إغلاق المجال الجوي الدورية في حدوث اضطرابات في السفر.  وتم استهداف المنشآت الدبلوماسية الأمريكية، بما في ذلك خارج الشرق الأوسط.  قد تستهدف الجماعات الداعمة لإيران مصالح أمريكية أخرى في الخارج أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة و / أو الأمريكيين في جميع أنحاء العالم.

