الجيش الأميركي يدمر مصنعا لإنتاج محركات المسيرات في إيران

القدس المحتلة/سما/

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أنها دمرت مصنعا لإنتاج محركات توربينية في إيران، مشيرة إلى أن هذه المحركات تستخدمة في صناعة الطائرات المسيرة الهجومية.

وقالت سنتكوم في منشور على منصة إكس، أرفقته بصور للمصنع قبل الهجوم وبعده "مصنع قم لإنتاج المحركات التوربينية كان ينتج محركات توربينية غازية للطائرات المسيرة الهجومية ومكونات طائرات يستخدمها الحرس الثوري الإيراني".

وأضافت القيادة المركزية الأميركية "تظهر الصورة، المؤرخة في 6 مارس 2026، المصنع قبل الغارات الجوية الأميركية، بينما تُظهر الصورة الثانية المصنع بعد 3 أيام من هجوم مدمر شنته القوات الأميركية".

وكانت سنتكوم قالت في وقت سابق إنها تواصل ضرب أهداف عسكرية محددة بدقة في إيران.

وأوضحت في منشور على حسابها في "إكس": "تواصل القوات الأميركية تركيزها على أهداف عسكرية محددة بدقة لتجريد إيران من قدرتها على استعراض القوة ضد الأميركيين وجيرانها".