4 شهداء خلال 24 ساعة..اصابات في غارة وسط غزة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر

غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال، خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ165 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى استشهاد اربعة مواطنين واصابة عدد من المواطنين في مختلف مناطق القطاع .

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في شارع اليرموك وسط غزة ما اسفر عن اصابة اربعة مواطنين.

واصيب مواطنان بينهما طفل برصاص الاحتلال في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال شمال مدينة رفح وشرق خان.

وصباح اليوم تعرض شرق مدينة غزة بقصف مدفعي عنيف.

ومساء الاحد استشهد ثلاثة عناصر من الشرطة التابعة لداخلية غزة واصيب عشرة مواطنين باستهداف اسرائيل لمركبة شرطية.

واعلن مجمع العودة الطبي وصول ثلاثة شهداء وعشر إصابات إثر استهداف طائرات الاحتلال مركبة قرب مفترق أبو صرار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال مراسلنا ان الشهداء هم: على ابو ربيع ، احمد حمدان وأسامة طباشة.

وكان جيش الاحتلال اغتال في وقت سابق القيادي في كتائب الاقصي يوسف لافي بمدينة غزة.

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 682 اضافة إلى 1819مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 756 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023: 72253 شهيدا و1718912 مصابا.