4 شهداء خلال 24 ساعة..اصابات في غارة وسط غزة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر

الإثنين 23 مارس 2026 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال، خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ165 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى استشهاد اربعة مواطنين واصابة عدد من المواطنين في مختلف مناطق القطاع .

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في شارع اليرموك وسط غزة ما اسفر عن اصابة اربعة مواطنين.

واصيب مواطنان بينهما طفل برصاص الاحتلال في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال شمال مدينة رفح وشرق خان.

وصباح اليوم تعرض شرق مدينة غزة بقصف مدفعي عنيف.

ومساء الاحد استشهد ثلاثة عناصر من الشرطة التابعة لداخلية غزة واصيب عشرة مواطنين باستهداف اسرائيل لمركبة شرطية.

واعلن مجمع العودة الطبي وصول ثلاثة شهداء وعشر إصابات إثر استهداف طائرات الاحتلال مركبة قرب مفترق أبو صرار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال مراسلنا ان الشهداء هم: على ابو ربيع ، احمد حمدان وأسامة طباشة.
وكان جيش الاحتلال اغتال في وقت سابق القيادي في كتائب الاقصي يوسف لافي بمدينة غزة.

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 682 اضافة إلى 1819مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 756 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023: 72253 شهيدا و1718912 مصابا.

الأكثر قراءة اليوم

ايران : سيُظلم الشرق الأوسط بأكمله خلال 48 ساعة إذا هاجمت واشنطن مصادر الطاقة في البلاد ..

مسؤول إيراني يكشف عن الشروط الـ6 التي تضعها طهران لوقف الحرب

أربع قوى إقليمية كبرى بينها مصر تبحث تحالفا أمنيا جديدا لمواجهة التحديات الاقليمية يثير مخاوف تل أبيب..

إيران تعلن تحويل عقيدة قواتها المسلحة من الدفاع إلى الهجوم وتقوم بإنتاج أسلحة متطورة ستقلب حسابات العدو حال استخدامها

قوة “الجو-فضائية” الإيرانية تعلن السيطرة الصاروخية على سماء إسرائيل

ترامب: مع انهيار إيران أصبح الحزب الديمقراطي العدو الأكبر لأمريكا

قاليباف يهدد: البنى التحتية في المنطقة ستُدمّر حال تعرّض بنية إيران للهجوم وأسعار النفط ستُرتفع لفترة طويلة للغاية

الحرس الثوري الايراني يهدد بقصف شبكة الكهرباء الإسرائيلية وأهداف اقليمية بالمنطقة

ترامب لقناة إسرائيلية: ستكتشفون قريباً ما سيحدث لمحطات الطاقة في إيران والأيام المقبلة سنرى تداعيات كبيرة قد تصل إلى “دمار شامل”

أربع قوى إقليمية كبرى بينها مصر تبحث تحالفا أمنيا جديدا لمواجهة التحديات الاقليمية يثير مخاوف تل أبيب..

ايران : سيُظلم الشرق الأوسط بأكمله خلال 48 ساعة إذا هاجمت واشنطن مصادر الطاقة في البلاد ..

قاليباف يهدد: البنى التحتية في المنطقة ستُدمّر حال تعرّض بنية إيران للهجوم وأسعار النفط ستُرتفع لفترة طويلة للغاية