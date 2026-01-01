أدنى مستوى منذ 4 أشهر.. انخفاض أسعار الذهب في البورصات العالمية بأكثر من 3%

الإثنين 23 مارس 2026 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 3%، اليوم الإثنين، لتواصل انخفاضها إلى أدنى مستوى لها منذ 4 أشهر تقريبا، بعدما أدى تصاعد الصراع في المنطقة إلى إثارة المخاوف بشأن التضخم، وتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة ‌عالميًّا، كما انخفض سعر الفضة 3.3% إلى 65.55 دولار للأونصة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 3.3% إلى 4340.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش، ليواصل خسائره للجلسة التاسعة على التوالي.

وليصل إلى أدنى مستوى له ​منذ الثاني من كانون الثاني/ يناير، بأكثر من 10% الأسبوع الماضي.

فيما هبطت ​العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم نيسان/ أبريل، بنسبة 5% إلى ⁠4347 دولار.

وساهم إغلاق مضيق هرمز في ارتفاع أسعار النفط الخام، مما أدى إلى تفاقم التضخم من خلال ارتفاع تكاليف النقل والتصنيع. وفي حين أن ارتفاع التضخم عادة ما يعزز جاذبية ​الذهب كوسيلة للتحوّط، فإن ​ارتفاع أسعار الفائدة ⁠يحدّ من الطلب عليه.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت توقعات السوق بأن يرفع البنك المركزي الأميركي ​سعر الفائدة هذا العام، ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي" يُنظر ​الآن إلى ⁠ذلك على أنه احتمال أكبر بكثير من خفض سعر الفائدة، إذ كانت العقود الآجلة لأسعار الفائدة تقدر احتمال رفع سعر الفائدة بحلول كانون الأول/ ديسمبر بحوالي 27%.

وبالنسبة ⁠للمعادن النفيسة ​الأخرى: انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.3% إلى 65.55 دولار للأونصة.

وهبط سعر البلاتين في المعاملات الفورية 4.4% إلى 1838.45 دولار، فيما انخفض ​سعر البلاديوم 0.4% إلى 1398.50 دولار.

