الحرس الثوري الايراني يهدد بقصف شبكة الكهرباء الإسرائيلية وأهداف اقليمية بالمنطقة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، عزمه الرد على أي تهديد خارجي بنفس مستوى الردع الذي يشكله، مشدداً على أن أي استهداف لمحطات الطاقة الإيرانية سيُقابل برد مماثل يطال منشآت داخل إسرائيل، بالإضافة إلى أهداف إقليمية تدعم القواعد الأمريكية .

واضاف الحرس الثوري ان تم استهداف شبكة الكهرباء لدينا، سنقصف شبكات الكهرباء في إسرائيل، في تحذير مباشر يعكس حالة الاستنفار القصوى في المنطقة.

تأتي هذه التهديدات في أعقاب تصعيد ميداني خطير، حيث أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن الطواقم المختصة تتعامل حالياً مع 20 موقعاً في مدينة "ديمونا" جنوب إسرائيل، إثر سقوط صاروخ إيراني.

وأكد الإعلام الإسرائيلي أن الهجوم أسفر عن وقوع إصابات، مشيراً إلى أن ما حدث كان "إصابة مباشرة برأس حربي" سقط داخل المدينة وليس مجرد شظايا اعتراض، مما يطرح تساؤلات حول قدرة الصواريخ الإيرانية على اختراق منظومات الدفاع الجوي.

من جانبه، أعلن التلفزيون الإيراني أن استهداف "ديمونا" التي تضم المفاعل النووي الإسرائيلي الاستراتيجي جاء رداً مباشراً على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي الذي استهدف منشأة "نطنز" النووية في وقت سابق.

ويراقب المجتمع الدولي بحذر هذا التطور النوعي في الصراع، وسط مخاوف من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة تستهدف البنية التحتية للطاقة والقواعد العسكرية الحيوية.