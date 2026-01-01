بزشكيان : مضيق هرمز مغلق امام الدول التي تهاجم ايران ”وسنرد بشكل ساحق على التهديدات

طهران / وكالات /

وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، تصريح نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن “محو إيران من الخريطة” بأنه “وهم يعكس عجز وضعف العدو أمام إرادة أمة تصنع التاريخ”.

وقال بزشكيان عبر منصة “إكس” الأمريكية: إن “وهم محو إيران من الخريطة يُظهر العجز والضعف أمام إرادة شعب يصنع التاريخ، التهديدات والإرهاب يزيدان من تماسك الشعب الإيراني”.

كما تطرق إلى قضية إغلاق مضيق هرمز، قائلا: “مضيق هرمز مفتوح أمام سفن جميع الدول باستثناء تلك التي تهاجم الأراضي الإيرانية، وسنرد على التهديدات في الميدان بشكل ساحق”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح عبر منصة “تروث سوشيال” قائلا: “لقد مسحت الولايات المتحدة إيران من الخريطة”.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.