ترامب لقناة إسرائيلية: ستكتشفون قريباً ما سيحدث لمحطات الطاقة في إيران والأيام المقبلة سنرى تداعيات كبيرة قد تصل إلى “دمار شامل”

الأحد 22 مارس 2026 10:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

دخل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد الحاد، مع تصريحات نارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توعّد فيها بأن نتائج الإنذار الذي وجّهه لطهران ستكون “ممتازة”، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستكشف عن تداعيات كبيرة قد تصل إلى “دمار شامل”.
وفي مقابلة مع قناة إسرائيلية، صعّد ترامب من لهجته، معتبراً أن إيران “دولة مارست سلوكاً سلبياً لعقود”، وأنها اليوم تواجه ما وصفه بـ”العقاب المستحق”. كما وجّه انتقادات لاذعة إلى حلف شمال الأطلسي، متهماً إياه بالتقاعس وعدم اتخاذ موقف حازم تجاه طهران.
وتزامنت هذه التصريحات مع تهديد مباشر بضرب منشآت الطاقة الإيرانية، في حال لم يتم فتح مضيق هرمز خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، وهو ما يعكس خطورة الموقف نظراً لأهمية المضيق في حركة التجارة والطاقة العالمية.
في المقابل، لم تتأخر إيران في الرد، حيث أطلقت تهديدات باستهداف البنية التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، في تصعيد يعكس اتساع دائرة المواجهة المحتملة.

وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن واشنطن أبلغت تل أبيب بأن أي تحرك عسكري يتعلق بمضيق هرمز قد يحتاج إلى أسابيع من التحضير، ما يشير إلى أن السيناريوهات المطروحة لا تزال قيد الدراسة والتخطيط.
ويأتي هذا التصعيد في سياق مواجهات مستمرة منذ أواخر فبراير، حيث تشن الولايات المتحدة وإسرائيل عمليات عسكرية ضد إيران، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، فيما ترد طهران عبر هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.
كما امتدت تداعيات الصراع إلى خارج حدود الدول الثلاث، إذ استهدفت إيران مواقع تقول إنها مرتبطة بمصالح أمريكية في بعض الدول العربية، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وأضرار في منشآت غير عسكرية، وسط إدانات إقليمية ودعوات متكررة لوقف التصعيد.
وبين تهديدات متبادلة وتحركات عسكرية محتملة، يبدو أن المنطقة تقف على حافة مرحلة أكثر تعقيداً، قد تعيد رسم ملامح التوازنات الإقليمية والدولية.

