لا يتم اعتراض صواريخها ..صواريخ ايران تواصل ضرب المناطق الاسرائيلية

الأحد 22 مارس 2026 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
لا يتم اعتراض صواريخها ..صواريخ ايران تواصل ضرب المناطق الاسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

أفادت الإذاعة الإسرائيلية بسقوط شظايا صاروخ عنقودي أطلق من إيران في منطقة حولون جنوبي تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع انفجارات قوية في تل أبيب الكبرى ومستوطنات الضفة .

وأفاد التلفزيون الإيراني ووكالة تسنيم بانطلاق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الأراضي المحتلة.

واظهرت مقاطع مصورة سقوط شظايا صواريخ من ايران في مناطق متفرقة من تل ابيب بينها حولون.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية برصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه تل أبيب الكبرى والسهل الساحلي الشمالي ومستوطنات رام الله بالضفة الغربية.

IMG_4114

IMG_4112

