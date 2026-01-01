ترامب: مع انهيار إيران أصبح الحزب الديمقراطي العدو الأكبر لأمريكا

الأحد 22 مارس 2026 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن / وكالات /

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الأحد) منشورًا على موقع التواصل الاجتماعي "تروث" وجّه فيه اتهامات لاذعة للحزب الديمقراطي. ووصف الرئيس في منشوره الحزب الديمقراطي بأنه "غير كفؤ"، بل وقارنه بإيران في ذروة الحملة الانتخابية.

وكتب: "الآن وقد سقطت إيران، فإن أكبر عدو للولايات المتحدة هو اليسار الراديكالي والحزب الديمقراطي غير الكفؤ.

قلي الحزب الديمقراطي الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي وقلب مقعدًا في مجلس الشيوخ المحلي في انتخابات فرعية أجريت في تكساس، وهو ما قد يشير إلى المزاج العام في أمريكا قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وتُعد هذه النتائج استمرارًا مباشرًا للانتخابات الفرعية وغيرها من الانتخابات المحلية التي جرت خلال العام الماضي، والتي تفوق فيها الديمقراطيون عمومًا على الجمهوريين

