ايران : سيُظلم الشرق الأوسط بأكمله خلال 48 ساعة إذا هاجمت واشنطن مصادر الطاقة في البلاد ..

الأحد 22 مارس 2026 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

ردا على تهديد الرئيس الأمريكي بقصف محطات توليد الطاقة، هدظت طهران بشن حرب شاملة على البنية التحتية. وصرح متحدث باسم القيادة المركزية في إيران قائلاً: "إذا حدث أي عطل في شبكة الكهرباء لدينا، فستُقطع الكهرباء عن المنطقة بأكملها".

فقد أصدر المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" (قيادة العمليات المركزية الإيرانية)، إبراهيم ذو الفقاري ، تحذيراً شديد اللهجة اليوم (الأحد) للولايات المتحدة وإسرائيل من العواقب المدمرة لأي هجوم عسكري على البنية التحتية للوقود والطاقة في الجمهورية الإسلامية.

وبحسب تقرير وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، أوضح ذو الفقاري أنه "بعد التحذيرات السابقة، إذا هاجم العدو البنية التحتية للوقود والطاقة في إيران، فإن جميع البنية التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومحطات تحلية المياه التابعة للولايات المتحدة والنظام الصهيوني في المنطقة ستصبح هدفاً مشروعاً وسيتم تدميرها".

يأتي التهديد الإيراني القوي ردًا مباشرًا على الإنذار غير المسبوق الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس . ووفقًا لوكالة أنباء تسنيم، يُطلق ترامب هذه التهديدات في محاولة للخروج من المأزق الاستراتيجي الذي وجد نفسه فيه. ففي منشور له على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، طالب الرئيس الأمريكي بالفتح الفوري لمضيق هرمز، وهو شريان تجاري حيوي أغلقته طهران. 

وكتب ترامب: "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل ودون تهديدات في غضون 48 ساعة بالضبط من الآن، فستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بضرب وتدمير محطات الطاقة التابعة لها، بدءًا بأكبرها!". 

في محاولة لتوضيح خطورة الموقف، استشهدت إيران بكلمات وزير الأمن القومي الأعلى السابق علي لاريجاني ، الذي حذر قبل اغتياله قائلاً: "إذا حدث أي مكروه للكهرباء في إيران، فستشهد المنطقة بأسرها ظلاماً دامساً في غضون نصف ساعة".

