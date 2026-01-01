الاحتلال يفرج عن ١٩ اسير من قطاع غزة

الأحد 22 مارس 2026 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاحد عن ١٩ من أسرى قطاع غزة.
ووصل الأسرى برفقة طواقم الصليب الأحمر من كرم أبو سالم الى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح حيث التقوا عائلاتهم.
وحسب مصادر حقوقية فإن المفرج عنهم هم: جهاد ناصر حافظ سلمان،محمود إسماعيل علي غبن وهما سكان بيت لاهيا، سامي سليمان سلمان أبو ستة، ناهض أحمد الفجم ، محمود عودة راضي زمقاط ، كرم أحمد كامل الهندي ، أحمد محمد أحمد الشاعر، أشرف محمد حسن زمقاط ، فارس أحمد محمود الشاعر من خان يونس جنوب القطاع ، أحمد بشير محمد نصر ، عيد عيد محمد نبهان ، رمضان عوض رمضان النجار ، غسان روحي محمود عقل من جباليا، ماهر عبدالله صالح العطوي ، صالح أيوب صالح العطوي ، خليل إبراهيم سلامة الجبالي ، علاء زكريا حسني كحيل ، خليل إبراهيم عرفة زرندح من غزة و عمر سليم محمد الربايعة من الزوايدة وسط القطاع.
وتعتقل اسرائيل نحو ٢٧٠٠ مواطن من قطاع غزة.

