قاليباف يهدد: البنى التحتية في المنطقة ستُدمّر حال تعرّض بنية إيران للهجوم وأسعار النفط ستُرتفع لفترة طويلة للغاية

طهران / وكالات /

هدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الأحد بتدمير البنى التحتية الحيوية في المنطقة “الى حد لا يمكن إصلاحه”، في حال هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل البنى الإيرانية، وذلك عقب تهديد أميركي بذلك.

وكتب قاليباف على إكس “بمجرد استهداف معامل انتاج الطاقة والبنى التحتية في بلادنا، سيتم اعتبار البنى التحتية الحيوية، إضافة الى البنى التحتية للطاقة والنفط على امتداد المنطقة، أهدافا مشروعة، وسيتمّ تدميرها الى حد لا يمكن إصلاحه”. وحذّر من أن أسعار النفط سترتفع حينها “لفترة طويلة للغاية”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمهل إيران ليل السبت 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهددا بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.