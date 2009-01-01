إيران تعلن تحويل عقيدة قواتها المسلحة من الدفاع إلى الهجوم وتقوم بإنتاج أسلحة متطورة ستقلب حسابات العدو حال استخدامها

طهران / وكالات /

أعلنت إيران، الأحد، أنها حوّلت عقيدة قواتها المسلحة من الدفاع إلى الهجوم، وأنها ستستخدم أنظمة أسلحة أحدث وأكثر تطوراً لمواجهة الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به اللواء علي عبد الله، قائد مقر خاتم الأنبياء، الوحدة المسؤولة عن العمليات القتالية في القوات المسلحة الإيرانية.

وقال عبدالله في هذا الصدد: “لقد تحوّلت عقيدة القوات المسلحة من الدفاع إلى الهجوم، وعدّلت تكتيكاتها الحربية وفقاً لذلك”.

وأردف: “لقد أدرك الأعداء المذنبون بالفعل، جوانب معينة من قدرات إيران في ساحة المعركة، وسيستمر هذا التطور. سنخلق مفاجآت جديدة في ساحة المعركة، وسنُربك حسابات العدو بأسلحة أحدث وأكثر تطوراً”.

كما رد عبدالله بشكل غير مباشر على مزاعم الولايات المتحدة وإسرائيل بأنهم دمروا منشآت إنتاج الأسلحة الإيرانية.

وقال في هذا الخصوص: “العلماء الشباب يواصلون إنتاج معدات وأسلحة متطورة من شأنها أن تربك حسابات العدو تماماً”.

ومنذ 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، تسببت باستشهاد مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.

بدوره، شدّد المتحدّث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، إبراهيم ذو الفقاري، على أنّ القوات المسلحة الإيرانية “ستواصل هجماتها بقوة”.

وتوجّه إلى الأعداء بالقول: “لا تستطيعون تحدّي ذاكرة الشعب الإيراني الذي شهد عدوانكم لعقود”، مؤكّداً أنّ “النصر بالتأكيد لأبناء القوات المسلحة الايرانية، أقوياء القلوب الذين لا يخافون”.

وأضاف ذو الفقاري أنّ الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي “حوّلا العالم إلى غابة، لكنّ الحيوانات المفترسة أرقى من وحشيتهم”، لافتاً إلى أنّ الأعداء “يزعمون أنّهم حماة لحقوق الإنسان، فيما يقتلون النساء والأطفال، ويدمّرون الأبنية التاريخية”.

وفي وقت سابق، أكّد المتحدّث الإيراني، أنّ أنظمة أكثر حداثة وتطوّراً دخلت ساحة المعركة ضمن الجولة الجديدة من العمليات ذات التأثير.

وشدّد على أنّ “ساحة القتال ستصبح أكثر ضيقاً وصعوبة على العدو مقارنة بما كانت عليه سابقاً”.

بدوره، أعلن قائد القوة الجو-فضائية في حرس الثورة في إيران العميد مجيد موسوي، أمس السبت، “سیطرة إيران الصاروخية على سماء الأراضي الجنوبية المحتلة”.