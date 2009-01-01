وزير بريطاني: ترامب يعبر عن موقفه الشخصي بخصوص مهلة إيران ولن ننجر للحرب

الأحد 22 مارس 2026 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لندن /وكالات/

 اعلن وزير الإسكان البريطاني ​ستيف ريد يوم ‌الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر ​عن موقفه ​الشخصي عندما هدد بتدمير ⁠محطات الطاقة الإيرانية ​إذا لم تُعد ​طهران فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة.

وردا ​على سؤال حول ​موقف بريطانيا من مهلة ‌ترامب، ⁠قال ريد لشبكة سكاي نيوز "الرئيس الأمريكي قادر تماما على ​التعبير عن ​نفسه ⁠والدفاع عما يقوله... لن ​ننجر إلى الحرب، ​لكننا ⁠سنحمي مصالحنا في المنطقة. وسنعمل مع ⁠حلفائنا ​لتهدئة الوضع".

كما اعتبر أن "الإيرانيين أبدوا تصرفاً متهوراً منذ اللحظة الأولى"، مضيفاً أن "بريطانيا في موقع الدفاع".

إلى ذلك، أكد أن بلاده تعمل مع حلفائها على خفض التصعيد. وشدد على وجوب الضغط على إيران لفتح مضيق هرمز.

أما عن العلاقة الحالية مع ترامب، فأوضح أن العلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة وبريطانيا "ستتحمل الاختلافات الحالية".

هذا وأوضح الوزير أنه "لا يوجد تقييم يدعم ما يقال عن أن طهران تخطط لضرب عواصم أوروبية أو أنها تمتلك القدرة على ذلك".

عتب ترامب

أتى ذلك، بعدما هدد ترامب بأنه سيمحو منشآت الطاقة في إيران إن لم تفتح المضيق.

في حين رأى توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة "آي.جي" أن هذا التهديد الأميركي "وضع قنبلة موقوتة مدتها 48 ساعة ليتزايد بها الغموض الذي يكتنف المشهد في الأسواق. وقال: "إذا لم يتم التراجع عن هذا الإنذار، فمن المرجح أن نشهد حالة سقوط حر لأسواق الأسهم العالمية عند فتحها في يوم اثنين أسود، وارتفاعا حادا في أسعار النفط"، وفق رويترز.

وكان الرئيس الأميركي انتقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مؤخراً، معرباً عن خيبة أمله لتأخر لندن في فتح قواعدها للعمليات الأميركية الجارية ضد إيران منذ 28 فبراير الماضي.

