قوة “الجو-فضائية” الإيرانية تعلن السيطرة الصاروخية على سماء إسرائيل

الأحد 22 مارس 2026 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

صرح قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، مجيد موسوي، بأن بلاده “تعلن تفوقها الصاروخي في سماء إسرائيل”، وذلك عقب استهدافها للمنطقة الجنوبية التي تضم مفاعل ديمونا النووي.
وفي تدوينة نشرها عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، اليوم، قال موسوي: “أعلن التفوق الصاروخي لإيران في سماء إسرائيل من الآن فصاعدا”.
وأشار إلى أن إيران تعتزم استخدام أنظمة صاروخية جديدة في الأيام المقبلة، وأن هذه الأنظمة “ستُفاجئ” الولايات المتحدة وإسرائيل.
يأتي ذلك عقب هجمات شنتها إيران في إطار الرد على إسرائيل استهدفت معظمها المنطقة الجنوبية التي تضم مفاعل ديمونا النووي.

وأفادت نجمة داوود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) بإصابة 47 شخصا بينهم إصابة خطيرة في منطقة ديمونا جنوبي إسرائيل، جراء هجوم صاروخي إيراني.
وجاء الهجوم على منطقة ديمونا بعد ساعات من إعلان هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، أن الولايات المتحدة وإسرائيل نفذتا هجوما على منشأة نطنز النووية.
ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا على إيران، ما أسفر عن مئات الشهداء، بينهم خامنئي ومسؤولون أمنيون بارزون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.
كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارًا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

