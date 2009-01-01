  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسؤول إيراني يكشف عن الشروط الـ6 التي تضعها طهران لوقف الحرب ويهدد بمواصلة “عقاب” الأعداء وتوجيه الدرس لترامب

الأحد 22 مارس 2026 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

كشف مسؤول سياسي أمني إيراني رفيع، اليوم الأحد، أنّ بعض الأطراف والوسطاء الإقليميين نقلوا إلى طهران مقترحات لوقف الحرب، لكن إيران وضعت شروطاً “يحب أن تؤخذ بجدية”، لافتاً إلى أن الجمهورية الإسلامية اشترطت لوقف الحرب ستة بنود أساسية، ضمن معادلة قانونية استراتيجية جديدة.
وأوضح المسؤول الإيراني الرفيع، وفق “الميادين”، أنّ طلبات بلاده هي أولاً ضمانات بعدم تكرار الحرب، وثانياً إغلاق القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة.
أمّا الطلب الثالث فهو دفع العدوان تعويضات إلى إيران، والرابع هو إنهاء الحروب في جميع جبهات المنطقة.
وأضاف المسؤول أنّ الطلب الإيراني الخامس، هو فرض نظام قانوني جديد لمضيق هرمز، والطلب السادس هو محاكمة عناصر وسائل الإعلام المعادية لإيران وتسليمهم إليها.
كما أشار المسؤول الإيراني إلى أنّ “ما تنفّذه إيران حالياً في حربها الدفاعية هو خطة أعدّتها منذ عدة أشهر”، وإلى أنّ طهران تنفّذ هذه الخطة “مرحلة بمرحلة وبصبر استراتيجي كبير”.

ولفت المسؤول إلى أنّ “إيران باتت تحكم سيطرتها بالكامل على أجواء العدو بعد تدميرها البنى التحتية الجوية الدفاعية له”، مشدداً على أنّه “مع هذه السيطرة العسكرية الإيرانية التي تحققت، لا ترى إيران أفقاً لوقف قريب لإطلاق النار”.
كذلك، أكّد أن طهران تعتزم “مواصلة سياسة معاقبة المعتدي، حتى توجيه درس تاريخي للعدوان الأميركي الصهيوني وللرئيس الأميركي دونالد ترامب”.

الأكثر قراءة اليوم

الأخبار الرئيسية

دونالد ترامب: إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز خلال 48 ساعة سنستهدف محطاتها للطاقة