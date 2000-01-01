ايران تعلن عن اسماء الدول المسموح لسفنها بالمرور من خلال مضيق هرمز

طهران / وكالات /

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران سمحت لسفن من عدة دول تعتبرها صديقة بما في ذلك الصين والهند وباكستان وماليزيا والعراق - بالمرور بأمان عبر مضيق هرمز ، وهو الممر الاستراتيجي الذي يمر عبره حوالي خُمس إمدادات النفط في العالم.

فرضت إيران حصارا على الملاحة في مضيق هرمز ردا على العدوان الإسرائيلي الأمريكي على طهران، وهو حصار يمنح الجمهورية الإسلامية سيطرة على الملاحة في هذا المضيق الاستراتيجي، ويرفع أسعار النفط والغاز عالميًا.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، يناقش المشرعون الإيرانيون قوانين جديدة بشأن المرور عبر المضيق، بما في ذلك فرض "رسوم عبور.

قبل الحرب، كان ما يزيد عن 130 سفينة تعبر مضيق هرمز يوميًا، لكن العدد انخفض الآن إلى ثلاث أو أربع سفن فقط. وتعرضت أكثر من 20 سفينة تجارية لهجمات في هرمز ومحيطها منذ بدء الحرب.

ويُعاني ما يقرب من 2000 سفينة و20000 من أفراد طواقمها من التخلف عن الركب في المنطقة، بسبب المخاوف المتعلقة بالمرور عبر هرمز. وقد هددت إيران بمهاجمة وحرق أي سفينة تعبر هرمز طالما استمر العدوان.

بحسب الصحيفة ، أبحرت تسع سفن على الأقل عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي يمر عبر المياه الإقليمية الإيرانية قرب جزيرة لارك، حيث يمكن للحرس الثوري والسلطات البحرية مراقبة السفن. ومن بين هذه السفن، سفن من الهند وباكستان، بالإضافة إلى سفن فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات لكونها جزءًا من "الأسطول الخفي" الإيراني، وترفع أعلام أروبا وبالاو ومدغشقر.

وذكرت الصحيفة أنه في حالة واحدة على الأقل، تضمن مرور السفن عبر مضيق هرمز دفع مبلغ كبير لإيران، وتحدثت شركات الشحن مع المسؤولين الإيرانيين من خلال قنوات غير مباشرة.

وقال المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي ، الأسبوع الماضي - في أول تصريح له منذ انتخابه مرشداً أعلى خلفاً لوالده الراحل - إن إغلاق مضيق هرمز يجب أن يستمر كوسيلة ضغط.

وكان دونالد ترامب قد دعا حلفاء الولايات المتحدة في مناسبات عديدة خلال الحرب إلى المساعدة في فتح مضيق هرمز، وأعرب عن خيبة أمله الشديدة من الدول التي اعترضت على ذلك.

صرح وزير الطاقة العراقي، خيان عبد الغني السواد، بأن حكومته على اتصال مع إيران للسماح لناقلات النفط العراقية بالمرور عبر مضيق هرمز. وقال وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، إن المحادثات المباشرة مع إيران سمحت لناقلة غاز بالمرور عبر المضيق، وأن المحادثات لا تزال جارية.

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس، لوسائل الإعلام اليابانية، أن إيران مستعدة لمساعدة السفن اليابانية على عبور مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 90% من واردات اليابان النفطية ذات الأهمية الاستراتيجية.