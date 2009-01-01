هجمات متواصلة من ايران وحزب الله ..مقتل إسرائيلي جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع بالجليل الأعلى

الأحد 22 مارس 2026 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

قُتل إسرائيلي في الجليل الأعلى بعد استهداف بلدة "مسغاف عام" بقذيفة مضادة للدروع أُطلقت من لبنان، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بوجود مخاوف في البداية من احتمال احتجاز شخص داخل إحدى المركبات التي اشتعلت فيها النيران، بعدما أدى القصف إلى احتراق سيارتين في المنطقة.

ولاحقا، أكدت القناة 12 الإسرائيلية وفاة شخص جراء احتراق مركبته في "مسغاف عام"، عقب الهجوم الذي استهدف البلدة الحدودية.

من جهتها قصفت ايران للمرة الثامنة منذ صباح اليوم القدس ووسط اسرائيل بالصواريخ التي احدثت اضرارا كبيرة .

