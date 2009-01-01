  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نعيش ليله عصيبة ..نتنياهو: عازمون على مواصلة ضرب اعدائنا على جميع الجبهات

الأحد 22 مارس 2026 01:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

قال رئيس ورزاء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن بلاده عازمة على مواصلة ضرب أعدائها على جميع الجبهات.

وقال نتنياهو إن إسرائيل تعيش “ليلة عصيبة للغاية” في ظل التصعيد العسكري المتواصل، مؤكدًا أن ما يجري يأتي في إطار ما وصفه بـ “الحرب من أجل مستقبلنا”.

وأضاف نتنياهو أن بلاده تواجه مرحلة شديدة الصعوبة، في ظل الهجمات الصاروخية المتصاعدة، مشيرًا إلى أن هذه المواجهة تتطلب استمرار العمليات العسكرية بكل قوة لحماية الأمن الإسرائيلي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه إسرائيل خسائر بشرية وأضرارًا واسعة في عدة مناطق نتيجة الضربات الأخيرة، ما يعكس حجم الضغط المتزايد على الجبهة الداخلية.

الأكثر قراءة اليوم

الأخبار الرئيسية

