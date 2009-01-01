السيسي وبن سلمان يحذران من تكرار هجمات إيران على دول الخليج

الرياض / وكالات /

أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارة إلى السعودية، يوم السبت، حيث التقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد زيارة خاطفة اليوم إلى البحرين في إطار سلسلة زياراة خليجية. وخلال لقائهما في جدة، بحث الطرفان تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وانعكاسه على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتنسيق الجهود المبذولة بشأنه.

وأكد اللقاء بحسب وكالة الأنباء السعودية، على أن "تكرار الهجمات الإيرانية العدائية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية بها يشكل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها".

وجدد الرئيس المصري خلال اللقاء "إدانة جمهورية مصر العربية للاعتداءات الإيرانية الآثمة المتكررة على المملكة ودول المنطقة، ووقوف مصر وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها وأمنها".