  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السيسي وبن سلمان يحذران من تكرار هجمات إيران على دول الخليج

السبت 21 مارس 2026 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي وبن سلمان يحذران من تكرار هجمات إيران على دول الخليج



الرياض / وكالات /

أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارة إلى السعودية، يوم السبت، حيث التقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد زيارة خاطفة اليوم إلى البحرين في إطار سلسلة زياراة خليجية.   وخلال لقائهما في جدة، بحث الطرفان تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وانعكاسه على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتنسيق الجهود المبذولة بشأنه. 

وأكد اللقاء بحسب وكالة الأنباء السعودية، على أن "تكرار الهجمات الإيرانية العدائية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية بها يشكل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها". 
وجدد الرئيس المصري خلال اللقاء "إدانة جمهورية مصر العربية للاعتداءات الإيرانية الآثمة المتكررة على المملكة ودول المنطقة، ووقوف مصر وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها وأمنها".

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يتخذ قرارًا مفاجئا بشأن العملية العسكرية ضد إيران ..

تبعد 4000 كم ..إيران أطلقت صاروخين باليستيين على قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهادي

إسرائيل وافقت على المقترح ..صحيفة عبرية : ميلادنوف سلم حماس خطة تدريجية لنزع سلاحها في غزة خلال 6 اشهر ..

البابا يواجه الرئيس الأمريكي ..

أسعار البنزين تضرب أمريكا ..

غوتيريش يحذر من تحول "مجلس السلام" إلى مشروع شخصي لترمب خارج إطار إعمار غزة

"الغارديان" تضع 3 سيناريوهات لنهاية الحرب الامريكيه الاسرائيلية على ايران وسط غضب ترامب اليائس وتخبط الحلفاء

الأخبار الرئيسية

صواريخ عنقودية إيرانية تضرب ديمونا: انهيار مبانٍ ووقوع إصابات عديدة في المدينة ومحيطها ..

"الغارديان" تضع 3 سيناريوهات لنهاية الحرب الامريكيه الاسرائيلية على ايران وسط غضب ترامب اليائس وتخبط الحلفاء

موسكو تُحذر من "كارثة إقليمية" وشبكة وتطالب بتحقيق دولي في استهداف منشأة "نطنز"

الرئيس الإيراني يتوعّد بالانتقام ومئات الآلاف يحتشدون مطالبين بالثأر لخامنئي

ترامب يتخذ قرارًا مفاجئا بشأن العملية العسكرية ضد إيران ..