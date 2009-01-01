  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

صواريخ عنقودية إيرانية تضرب ديمونا: انهيار مبانٍ ووقوع إصابات عديدة في المدينة ومحيطها ..

السبت 21 مارس 2026 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

شهدت مدينة ديمونا ومنطقة النقب، جنوبي البلاد، ليلة دامية إثر هجوم صاروخي إيراني مكثف، أسفر عن وقوع إصابات مباشرة وأضرار مادية جسيمة في البنية التحتية والمباني السكنية.

وأفادت تقارير ميدانية باستخدام طهران لصواريخ ذات رؤوس عنقودية متشظية، مما ضاعف من رقعة الاستهداف.

حصيلة الضحايا والأضرار الميدانية:

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي عن تسجيل 20 إصابة بجروح متفاوتة، من بينها حالتان متوسطتان لطفل (10 سنوات) وامرأة (40 عاماً) في ديمونا، بالإضافة إلى تقديم العلاج لعدد من الحالات الطفيفة ومصابي الهلع.

وأكدت الدفاع المدني انهيار مبنى سكني بالكامل في ديمونا، فيما اندلعت حرائق واسعة في مواقع أخرى نتيجة سقوط الشظايا.

وتجري الطوارئ الإسرائيلية عمليات مسح شاملة في 12 موقعاً متضرراً داخل ديمونا لتفقد المفقودين تحت الأنقاض.

لم يقتصر الهجوم على الجنوب فحسب، بل امتدت آثار الرشقات الصاروخية لتطال منطقة "ريشون ليتسيون" وسط البلاد، حيث سقطت شظايا صواريخ عنقودية، مما أثار حالة من الاستنفار الأمني الواسع.

9001

